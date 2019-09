La rajada de Cañizares sobre Celades: "Ha perdido la ética y el honor"

Santi Cañizares no se esconde y no ha dudado en dar su opinión sobre el despido fulminante del hasta ayer técnico ché, Marcelino García Toral y la complicada situación que se vive ahora en el vestuario del Valencia CF.

En "El partidazo de Cope" el ex portero del Valencia CF y de la Selección Española defendió la labor de Marcelino y cargó con dureza contra el nuevo técnico y ex seleccionador sub 21, Albert Celades.

"Es un chico que viene de formarse como entrenador en las selecciones inferiores y no tenía opciones de firmar en Primera División. Cuando estás necesitado de firmar un contrato y te llega la oportunidad de entrenar al Valencia, pues uno pierde todo concepto de honor y de ética. Celades creo que no sabe dónde se ha metido, con cómo está en el vestuario. Su papel desde el principio va a ser muy complicado", confesó Cañizares.

Horas antes, Cañizares ya dejaba patente en su perfil de Twitter su malestar por la decisión de Peter Lim.