Los Lakers ya tienen recambio para la retirada de LeBron James... Luka Doncic

La pretemporada de la NBA está a punto de arrancar después de un nuevo oro de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos. El próximo curso será el vigésimo segundo para LeBron James en la liga estadounidense. Tiene dos años más de contrato con Los Angeles Lakers en busca de su ansiado quinto anillo. Esta temporada cumplirá el sueño de compartir equipo con su hijo Bronny, pero cerca de cumplir los 40 LeBron ya ha anunciado que irá año a año. Por esta campaña percibirá casi 49 millones de dólares y la próxima serían 52, pero...

Según ha publicado Kevin O'Connor, periodista de "The Ringer", los Lakers ya están pensando en un futuro no muy lejano sin LeBron James y el nombre que aparece en su lugar es Luka Doncic. "Los Lakers ya tienen la mirada puesta en Luka para el futuro. Veremos si eso funciona. Dallas acaba de llegar a la final de la NBA y al esloveno se le ve mejor que nunca con su grupo de apoyo. Eso puede que no funcione, pero los Lakers al no intercambiar sus futuras selecciones del draft claramente siguen pensando en el largo plazo", según O'Connor

La temporada pasada LeBron James ha seguido mostrando un nivel extraordinario que ratificó con su papel en la selección de Estados Unidos durante los Juegos Olímpicos. Sus 25,7 puntos, 7,3 rebotes y 8,3 asistencias de promedio son unos números jamas vistos en un jugador que cumplirá 40 años en diciembre. Pero incluso el propio LeBron ha afirmado que no le queda mucho tiempo en activo. En el último contrato firmado con los Lakers existe una cláusula por la que podría romperlo el próximo verano. Esta perspectiva aterra en los despachos de la franquicia californiana donde se considera que el único jugador capaz de tapar ese agujero sería Luka Doncic.

El ex del Real Madrid fue el máximo anotador la pasada temporada con 33,9 puntos de media y sus promedios en rebotes y asistencias (9,2 y 9,8) le situaron al borde del triple doble. Luka alcanzó su primera final de la NBA con 25 años y aunque estuvo lejos de tener opciones reales de derrotar a los Celtics en las Finales su temporada fue sobresaliente. Estuvo en el mejor quinteto de la Liga, peleó por el MVP y en Kyrie Irving encontró el mejor escudero posible.

En la franquicia texana se han echado en manos del balcánico. Y la intención de los Mavs en el próximo verano es convertir a Doncic en el jugador mejor pagado de la historia. El plan es ofrecerle un contrato por casi 350 millones de dólares por cinco temporadas a partir del curso 2026/2027. El futuro de Doncic está directamente relacionado a cómo estructuren su plantilla los Mavericks y si tienen opciones reales de pelear por el anillo.