El Besiktas está dispuesto a pagar lo que pide la Real Sociedad por Willian José

Fútbol

Si bien es una incógnita si Imanol cuenta con el delantero de 29 años, éste ha dejado claro que quiere abandonar el cuadro txuri-urdin. Willian José se ha convertido en un problema para la Real Sociedad y el conjunto donostiarra ha tasado al atacante en 6 millones de euros, una cantidad que estaría dispuesta a pagar el Besiktas.

Así lo asegura Ortacizgi, que señala que el equipo otomano haría frente a dicha cantidad abonando 1,5 millones por año a la Real Sociedad durante las próximas cuatro temporadas. Willian José, por su parte, exige un salario de 2,5 millones más bonificaciones para fichar por el Besiktas.

De cerrarse la operación en 6 millones de euros, la Real Sociedad se embolsaría 4,2 ya que el Deportivo Maldonado sigue conservando el 30 por ciento de los derechos del futbolista. No obstante, el conjunto vasco ya se ha embolsado 4 después de que el Wolverhampton, donde ha jugado Willian José durante el final del pasado curso, no ejerciera la opción de compra que tenía sobre él.

Las declaraciones de Willian José que han animado al Besiktas a lanzarse a por su fichaje

“Mi plan no es seguir aquí. Llevo cinco años aquí y necesito algo nuevo. Tengo ganas de irme de aquí. Pero, claro, tengo contrato y no sé lo que va a pasar, tengo tres años más de contrato. La Real es un club y San Sebastián una ciudad que me gustan un montón. Pero en los últimos años las cosas no estaban bien, no tenía afinidad con la gente que trabaja en el club, pero bueno... Ahora me toca esperar”, declaraba recientemente el atacante. ¿Logrará el Besiktas hacerse con sus servicios?