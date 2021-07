Marcos Llorente pide matrimonio a su novia en el Wanda Metropolitano

Deportes

El centrocampista del Atlético de Madrid consiguió que Patricia Noarbe ‘Paddy’, su novia, le acompañase al Wanda Metropolitano a un acto especial de homenaje del club. Lo que no sabía la novia de Marcos Llorente es que éste terminaría hincando rodilla sobre el césped para pedirle matrimonio al tiempo que se veía un emotivo vídeo en el videomarcador con Álex Ubago de fondo.

Para que el engaño durase un poco más, primero se proyectó uno en el que se repasaba el último año de Marcos Llorente en el Atlético de Madrid y en la Selección. Después el periodista le propuso ver otro vídeo sobre “las cosas que de verdad importan”. Entonces fue la vida de la pareja la que se proyectó en el videomarcador. Paddy no pudo contener las lágrimas y dijo que sí al centrocampistas. A la pareja no tardó en unirse sus familiares y amigos, que saltaron vestidos de gala al verde para darles la enhorabuena.

La reacción de la novia de Marcos Llorente

“Marcos me dijo que el día que me pidiese matrimonio iba a ser el día más feliz de mi vida, y ese día fue ayer. Yo se supone que iba a un pequeño homenaje para Marcos en el Wanda y acabé viviendo algo tan especial que todavía no me puedo ni creer, con la persona más increíble que he conocido nunca”, ha escrito Paddy, junto al vídeo, en sus redes sociales.

La importancia de Marcos Llorente en la figura de su novia

Patricia Noarbe es una estudiante de derecho y ADE que publica en Instagram ejercicios para mantenerse en plenas condiciones físicas y brinda consejos a sus seguidores para una dieta saludable. Sobre la importancia de Marcos Llorente en su vida, señalaba en su día: “Gracias a él empecé a cuidarme hace unos años y gracias a él me ha cambiado la vida. La palabra SALUD te define. Salud, para poder disfrutar de la vida al máximo, y salud, para asegurarte de que lo estás dando todo para cumplir tu sueño... Salud para ser feliz, como tú lo eres, y como me lo haces a mí”.

“Mi mayor motivación. Le admiro porque su físico, dejando a un lado lo estético, representa el esfuerzo que lleva haciendo toda la vida. Creo que ni los que le conocemos sabemos de dónde ha sacado y saca esa fuerza para haber trabajado y sacrificado tanto”, agregaba Paddy sobre el que ya es su prometido.