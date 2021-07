El Betis alcanza un acuerdo con Lyanco

Fútbol

Tal y como hemos contado en LAOTRALIGA, el conjunto verdiblanco se ha decantado por el central de 24 años del Torino para para cubrir el hueco que ha dejado la marcha de Aïssa Mandi al Villarreal. El Betis ya ha alcanzado un acuerdo con Lyanco y le faltaría ahora hacer lo propio con su equipo para poder oficializar su llegada.

Según el diario AS, el brasileño ya ha comunicado al Torino su acuerdo con el club de las Trece Barras. No obstante, las posturas entre el equipo italiano y el Betis siguen algo alejadas. Y es que el Torino está dispuesto a ceder a Lyanco con una opción a compra obligatoria de entre 6 y 8 millones de euros. El Betis, por su parte, pretende que ésta sea más baja y optativa o en función de unos objetivos. El defensor no entra en los planes de Ivan Juric, nuevo técnico del Torino, por lo que ambas partes parecen condenadas a acercar posturas en los próximos días.

El Betis necesita vender para fichar a Lyanco

Para poder lanzarse a por Lyanco, el Betis deberá liberar antes masa salarial, algo que ha colocado a otro central como Sidnei en la rampa de salida. Aunque el club de las Trece Barras está corto de efectivos en su demarcación, el brasileño termina contrato en 2022, algo que quieren aprovechar tanto el Trabzonspor como el Porto Alegre. De estos dos equipos sería el primero el gran favorito para hacerse con Sidnei. El Betis, por su parte, no pondrá obstáculos a su salida. De producirse, y a la espera de lo que acontezca con Lyanco, Marc Bartra y a Víctor Ruíz se quedarían como los únicos centrales de la plantilla.