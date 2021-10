FC Barcelona

El Barcelona se lanzará a por Gayà si no renueva con el Valencia

Entrene quien entrene al conjunto azulgrana y presida quien presida el equipo catalán, José Luis Gayà siempre ha sido la principal opción para relevar a Jordi Alba. El lateral de 26 años termina contrato con el Valencia en 2023 y todavía no ha renovado. De no extender su vínculo con el club de Mestalla, el Barcelona tratará de hacerse con sus servicios el próximo verano. Y es que, al igual que sucedió en su día con Ferran Torres, el Valencia estará obligado a hacer caja por él si no quiere verle marchar a coste cero en 2023.

Pese al interés del Barcelona, y pese a que habría más equipos interesados, la prioridad de José Luis Gayà sería renovar con el conjunto che según Superdeporte. No obstante, la última vez que el defensor extendió su contrato con el Valencia fue con Mateu Alemany, que es la persona que ahora quiere llevarle al club blaugrana.

Cabe señalar que José Luis Gayà tiene una cláusula de 100 millones de euros, pero que Ferran Torres la tenía de 80 y terminó recalando en el Manchester City por 25 más variables el verano antes de que expirara su contrato con el Valencia. Sin duda un precio asequible para el Barcelona pese a su delicada situación económica.

Además del Barcelona, el Madrid tentó a Gayà

“Es un halago que un equipo como el Madrid haya ido detrás de mí. Es cierto que hubo interés, pero pensaba que aún era joven y decidí seguir apostando por el Valencia porque es mi casa y creo que hice bien”, reconoció en su día el futbolista. Ahora su prioridad sería continuar en el conjunto che siempre y cuando el club siga reforzándose como ha hecho este verano. La pelota estaría en manos de Peter Lim y de sus intenciones con el club.