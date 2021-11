El futbolista del Espanyol que dejó el Real Madrid por sus malas notas

Deportes

El conjunto blanco exige a sus canteranos tener buenas notas. Aleix Vidal no las tuvo y tuvo que abandonar el Real Madrid por ello. Desde entonces ha jugado en equipos como el Barcelona, el Sevilla o el Espanyol, donde milita actualmente.

Cuestionado en una entrevista para el diario AS sobre si su salida del Real Madrid se obedeció a sus malas notas, Aleix Vidal señalaba: “Sí, sí, fue por eso. No he sido el mejor estudiante y estaba en un centro muy exigente. Intentamos buscar soluciones para que pudiera seguir pero no se dio, porque yo tampoco creía conveniente mover a toda la familia para seguir en el Madrid sin saber qué pasaría. Podía haber llegado arriba, sí, o también acabar en nada y arrastrar todos a un esfuerzo inútil”.

Además de Aleix Vidal, Raúl de Tomás no destacó por sus notas en el Real Madrid

Tampoco destacó por sus notas en el Real Madrid Raúl de Tomás, aún así el hoy delantero del Espanyol si fue capaz de reconducir su situación. Sobre ello también ha sido preguntado Aleix Vidal. “Pues me tendrá que creer si le digo que no lo hemos hablado nunca, pero mañana le pregunto”, contestaba el catalán.

Con 16 años Aleix Vidal comenzó a trabajar en una imprenta y a estudiar un ciclo de electricista. “Estoy agradecido a todo lo que me ha pasado, pero si el día de mañana tengo que volver a la vida que tuve antes de ser futbolista no se me caerían los anillos. Todo lo que tengo ha sido el fruto de mi esfuerzo, a los 21 años me llegó esa fortuna que necesitan todos los jugadores y a partir de ahí ya fue todo rodado. Incluso en algunos momentos echas de menos la vida que tuviste antes, aunque la realidad es que no la cambio”, finalizaba.