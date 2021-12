El motivo por el que Luis Enrique ha sido galardonado

Deportes

Luis Enrique Martínez fue elegido como ganador del premio “Vittorio Pozzo”, otorgado por el diario italiano “Tuttosport”, por sus logros al mando de la selección española, semifinalista de la Eurocopa y finalista de la Liga de Naciones, y por su lealtad y deportividad.

“Tuttosport”, que también otorgará este lunes el Golden Boy al español Pedro González López “Pedri”, eligió a Luis Enrique para recibir un galardón dedicado a la memoria de Pozzo, el único seleccionador capaz de conquistar dos Copas del Mundo (1934 y 1938).

El seleccionador español devolvió a España a la elite del fútbol mundial y rozó el título en la Liga de Naciones, cuando su equipo se rindió ante Francia por un polémico gol de Kylian Mbappé.

El diario turinés destacó el rendimiento de España y también la deportividad con la que Luis Enrique no alimentó las polémicas. Pese a que estuviera visiblemente fastidiado por el posible fuera de juego no pitado, el seleccionador se quedó fiel a su costumbre de no comentar las direcciones arbitrales.

En su gestión al mando de España, Luis Enrique también puso fin a la racha de partidos sin derrotas de Italia, al bloquearla en 37 gracias a su triunfo en la semifinal de la Liga de Naciones.