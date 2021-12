El Inter quiere intercambiar con el Betis a Matías Vecino por William Carvalho

El conjunto verdiblanco busca un nuevo centrocampista de cara al siguiente curso. Tal y como hemos contado en LAOTRALIGA, una de las opciones que baraja es Matías Vecino y, consciente de ello, el Inter de Milán quiere aprovechar dicho interés para llevarse a William Carvalho del Betis.

William Carvalho ha disputado 22 partidos esta temporada y tiene contrato con el equipo andaluz hasta 2023. Es decir, que el Betis está abocado a desprenderse del portugués, si no en enero, el próximo verano, si no quiere perder la opción de hacer caja por él. El que ha perdido la opción de hacer caja por Matías Vecino es el Inter de Milán. El centrocampista de 30 años termina contrato a final de temporada y será libre para negociar con otros equipos a partir de enero.

La condición del Betis para intercambiar con el Inter a Matías Vecino por William Carvalho

Así pues, el Betis podría acceder a negociar con el Inter de Milán un intercambio entre Matías Vecino y William Carvalho siempre y cuando la escuadra neroazzurra ofrezca dinero en la operación. De lo contrario parece complicado que ambas partes puedan alcanzar un acuerdo. Y es que el Milán también está dispuesto a ofrecer al Betis la posibilidad de hacer caja por William Carvalho, en el que piensa como recambio de Franck Kessié.

Si el Betis finalmente no se hace con Matías Vecino, de cara al siguiente curso tendría bastante avanzado el fichaje de un Álex Fernández que no renovará con el Cádiz. Además no descarta volver a negociar con el Real Madrid por Dani Ceballos el próximo verano.