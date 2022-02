Villarreal y Sevilla se fijan en el mismo atacante

Tras reforzarse con acierto en el mercado invernal, ambos clubes ya trabajan en la planificación de la próxima temporada. Es ahí donde Villarreal y Sevilla han cruzado intereses por Hassane Bandé, extremo de 23 años que juega en el NK Istra 1961 cedido por el Ajax.

Internacional con Burkina Faso, su buen hacer no ha pasado desapercibido en LaLiga Santander. Es por ello por lo que, según CalcioMercato, Villarreal y Sevilla ya se mueven para que nadie se les adelante en la puja por Hassane Bandé.

Morata, alternativa para el Sevilla a Hassane Bandé

Anthony Martial, por el que el conjunto hispalense no tiene opción de compra, regresará al Manchester United en verano, lo que obligará al club de Nervión a fichar a un nuevo futbolista en su demarcación. Una opción para el Sevilla, además de Hassane Bandé, sería Álvaro Morata. El internacional español no ha podido recalar en el Barcelona en el mercado invernal y la llegada de Aubameyang al conjunto azulgrana parece haberle cerrado la puerta del equipo catalán de cara al siguiente curso. La Juventus, por su parte, no ejercerá la opción de compra que tenía por Álvaro Morata tras haber fichado a Vlahovic, por lo que éste regresará a un Atlético de Madrid donde Simeone no tiene previsto hacerle sitio en su plantilla. Esto podría llevar al delantero de 29 años al Sevilla según las casas de apuestas. Sin duda, una buena oportunidad para él para regresar a LaLiga Santander. Dicho movimiento dejaría al Villarreal solo en la puja por Hassane Bandé.