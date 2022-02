Tamara Gorro habla sobre Ezequiel Garay: “Me da rabia”

La influencer vuelve poco a poco a la vida pública y lo hace sin pelos en la lengua. Es por ello por lo que Tamara Gorro no ha eludido hablar de Ezequiel Garay, ex futbolista de Valencia y Real Madrid, al ser preguntada por la prensa cuando iba a la peluquería.

“Voy a arreglarme el pelo después de tres meses que me lo estoy tiñendo yo en casa. No sé si me hará algún cambio, pero lo que quiero es taparme las canas que ya va siendo hora”, comenzó diciendo la segoviana.

Sobre su estado de salud, Tamara Gorro señalaba: “Estamos que ya es bastante. Mi amiga me da amor, mis amigos me dan amor y mi marido me da amor”. Haciendo alusión a Ezequiel Garay, del que recientemente anunciaba su separación tras doce años de relación, añadía: “Me da rabia cuando decís ‘el ex’, qué somos ex, ¿por qué el ex?”.

Tamara Gorro no descarta una reconciliación con Ezequiel Garay

“El tiempo lo dirá todo. No hay que acabar siempre mal. Siempre lo he dicho: yo llevo el anillo, él lleva el anillo y ya veremos qué pasa”, finalizo una Tamara Gorro que no descarta reconciliarse con Ezequiel Garay, con el que tiene dos hijos.

Al igual que la influencer, tras anunciarse su separación, el argentino escribió en sus redes sociales: “No es un adiós, es un hasta luego”. “Te amo y pase lo que pase siempre serás el amor de mi vida. Gracias por estos doce años maravillosos”, fueron las emotivas palabras que dedicó Ezequiel Garay a Tamara Gorro.