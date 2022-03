Gonzalo Melero y Lucía Villalón rezan por su bebé

La periodista ha anunciado que será madre junto al centrocampista del Levante. Lucía Villalón lo ha hecho con una publicación en la que ha desvelado que el bebé que espera de Gonzalo Melero nacerá enfermo y deberá ser operado.

“¡Bebé muy especial en camino!”, comenzaba escribiendo la periodista. “Este fin de semana hemos estado en la mejor ciudad que hay para rezar por nuestro bebé y para enseñarle que va a tener que ser fuerte y luchar más de la cuenta… como un gladiador”, prosigue la publicación de Lucía Villalón en la que se la puede ver en Roma junto a Gonzalo Melero.

Al bebé de Gonzalo Melero y Lucía Villalón le han diagnosticado gastrosquisis

“Estamos de 14 semanas y le acaban de diagnosticar Gastrosquisis… algo de lo que no habíamos oído hablar jamás pero en lo que nos vamos a hacer expertos. Al parecer no se le ha cerrado bien la pared abdominal y tiene parte de los intestinos fuera de su cuerpecito… hay que rezar para que no vaya a más y ya sabemos que no se va a arreglar por sí solo; tendrá que nacer antes de tiempo, por cesárea y le tendrán que operar nada más nacer… se nos parte el alma solo de pensarlo… que tenga que pasar por algo así tan chiquitito pero puede con esto y mucho más. Y nosotros tendremos que ser fuertes y aprender. Por ahora sabemos que está bien, que no le duele ni sufre, que está tan tranquilo en mi tripa dando saltos y dándome náuseas y esperemos que así siga hasta que decida que quiere conocernos en persona. Y aquí estaremos esperándole. Porque así le queremos todavía más si se puede”, concluía.