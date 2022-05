Un equipo de LaLiga, favorito para llevarse del Barcelona a Abde

El Barcelona deberá decidir este verano qué hace con el extremo de 20 años. Sobre la mesa está la opción de malvender a Ez Abde a la Roma o la de ceder al ex del Hércules a un equipo de LaLiga Santander. De optar por esta última, el Betis sería el club mejor posicionado para hacerse con sus servicios.

Así lo asegura el diario SPORT, que señala que el conjunto verdiblanco no es el único equipo de LaLiga Santander interesado en Ez Abde. No obstante, el Betis es claro favorito para hacerse con el atacante si siguiese en España. En el equipo andaluz ocuparía el lugar de un Cristian Tello que no ha sido renovado.

Ez Abde sería el recambio de Tello en el Betis

El atacante de 30 años termina contrato con el Betis a final de temporada y es libre para negociar con otros equipos desde el pasado mes de enero. Esto es algo que querrían aprovechar el Galatasaray como el Trabzonspor para hacerse con Cristian Tello a coste cero de cara al siguiente curso. No obstante, el ex del Barcelona, que esta campaña ha anotado 5 goles y repartido 3 asistencias en los 34 partidos que ha disputado, apurará su contrato a la espera de una oferta de renovación del Betis. De no llegar ésta, su futuro podría estar en Turquía, donde tiene al Galatasaray y al Trabzonspor como pretendientes. De no llegar, Ez Abde podría ser su sustituto en el Betis, club al que llegaría en calidad de cedido procedente del Barcelona.