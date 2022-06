Ana Garcés se convierte en la nueva voz del espectador de El Chiringuito

Sandra Díaz ya tiene sustituta. Ana Garcés será la nueva voz de la audiencia de El Chiringuito. La periodista fue presentada como tal por Josep Pedrerol en el último programa.

“Por fin, por fin puedo hablar. Llevaba una hora y pico ahí sin poder hablar y ya no podía más”, dijo Ana Garcés tras ser recibida en pie y entre aplausos por los colaboradores de El Chiringuito.

¿De qué equipo es Ana Garcés?

Agradecida a su padre, la periodista aprovechó la ocasión para desvelar de qué equipo era: “Fue él quien me metió la pasión por el Villarreal y si soy periodista deportiva es gracias a que me llevaba al fútbol todos los partidos para animar al equipo y vivirlo con tanto amor como él”. Ana Garcés ha pasado por Onda Cero, Antena 3 y Gol TV, televisión desde la que aterrizó en La Sexta.

La que ha sido la voz de la audiencia de El Chiringuito durante los últimos seis años ha dejado recientemente el programa. Así lo comunicó la propia Sandra Díaz cuando Josep Pedrerol le dio la oportunidad. “Me voy. Dejo El Chiringuito. Sentía que era el momento. Creo que la vida son etapas, y lo sentía así. Me ha costado muchísimo tomar la decisión. Ha sido muy dura pero, bueno, ya está tomada”, comunicaba la periodista a los espectadores.

“Gracias Josep. Gracias por la oportunidad que me diste tan jovencita. He sido muy feliz, es la realidad. Me llevo mucha gente”, añadía Sandra Díaz. Agradecido, Josep Pedrerol manifestaba: “Has sido una compañera increíble. Hemos aprendido de ti en momentos de alegría, de tristeza... Ha habido de todo en seis años. Has realizado un papel importante como es ser la cara de los que nos ven. Eso es una responsabilidad”.

“Ha sido precioso porque he recibido mucho cariño. Lo he notado”, concluía Sandra Díaz entre lágrimas.