Thomas Tuchel también dijo no al Sevilla

Que Jorge Sampaoli no era la primera opción del Sevilla para relevar a Julen Lopetegui es algo sabido por todos. Lo que ha trascendido ahora es que Thomas Tuchel, sin equipo desde que fuese cesado por el Chelsea, fue uno de los entrenadores que dijo no al conjunto hispalense.

Según SportBild, el técnico germano rechazó la oferta del Sevilla. Thomas Tuchel también ha descartado regresar a Alemania, donde el Bayer Leverkusen le sondeó antes de lanzarse a por Xabi Alonso.

Thomas Tuchel y los otros entrenadores que han dicho no al Sevilla

Además de Thomas Tuchel, otro entrenador que ha dicho no al Sevilla fue Rafa Benítez. El técnico madrileño exigía un contrato de tres temporadas para firmar por el conjunto hispalense. Marcelino García Toral, por su parte, era la opción preferida de Monchi. No obstante, el asturiano se negó a renovar con el Athletic con la esperanza de poder relevar a Luis Enrique tras el Mundial de Qatar si éste decidiera no seguir al frente de la Selección. Por el mismo motivo, Marcelino García Toral también dijo no al Sevilla.

Al igual que el astururiano, Mauricio Pochettino descartó la opción de hacerse cargo del Sevilla. Sin equipo tras su paso por el PSG, el argentino sólo contemplaría la opción de entrenar en LaLiga Santander si es al Real Madrid. De lo contrario esperará propuestas para regresar a la Premier League.

Descartados todos ellos, el Sevilla ha terminado firmando hasta 2024 a Jorge Sampaoli, que regresa así al equipo andaluz.