El Cádiz quiere convertir a Bordalás en su nuevo entrenador

El Cádiz, penúltimo clasificado de LaLiga Santander con 7 puntos, peina el mercado en busca de un nuevo entrenador. Sergio González ha quedado muy tocado tras la derrota de su equipo por 5-1 frente al Rayo Vallecano y, de no ganar al Atlético de Madrid el próximo sábado, podría ser destituido. El favorito del Cádiz para ocupar su lugar en el banquillo sería José Bordalás, aunque también piensa en Diego Cocca como alternativa.

El Cádiz deberá hacer un esfuerzo si quiere a José Bordalás

Así lo asegura Fichajes.net, que afirma que José Bordalás ha rechazado ofertas para entrenar en el extranjero a la espera de una propuesta de su agrado en LaLiga Santander. No fue de su agrado la oferta que le presentó el Elche para que tomase las riendas de su banquillo. La primera, de un millón de euros, fue declinada por José Bordalás y también la segunda, que ascendía a los dos millones. ¿Conseguirá el Cádiz seducir al técnico alicantino?

El Cádiz y la continuidad de Sergio González

Cuestionado recientemente por la continuidad de Sergio González, Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz, comentaba: “Si contesto es algo que no quiero contestar. No hay lugar a la pregunta. Creo en los modelos a medio o largo plazo, que no significa que haya que dar golpes para que haya un cambio de timón. Hablar de destituir a un entrenador en la jornada 5, 6, 7 u 8 está fuera de lugar”.

“Hay que dejarlo trabajar. No ha podido tener la plantilla la completo desde que comenzó la temporada y creo que se ha ganado el crédito suficiente. Es una persona positiva e incluso alegre y lleva a sus espaldas un bagaje que le hace llevar estos momentos como él sabe”, agregaba.