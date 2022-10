Ofrecen a De Gea a dos equipos de LaLiga

David de Gea será libre para negociar con otros equipos a partir de enero si el Manchester United no le ofrece la renovación. Los agentes del guardameta no tienen claro que esto vaya a suceder, motivo por el que han ofrecido al español a varios equipos de LaLiga Santander entre los que se encontrarían el Sevilla y el Betis.

Así lo asegura Estadio Deportivo. En lo que al Sevilla se refiere, Jorge Sampaoli ha apostado tanto por Dimitrovic como por Bono y parece que ninguno de los dos le convence, por lo que podría ver con buenos ojos acoger a David de Gea en su plantilla. El Betis, por su parte, busca un nuevo portero ya que Claudio Bravo termina contrato a final de temporada. Es por ello por lo que el conjunto verdiblanco ha contactado con el entorno de Iñaki Peña. De no renovar con el Barcelona, el portero de 23 años será libre para negociar con otros equipos a partir del mes de enero, algo que querría aprovechar el Betis para hacerse con sus servicios a coste cero de cara al siguiente curso. Sólo en caso de hacer caja por Rui Silva, algo que el club de las Trece Barras no descarta, contemplaría el fichaje de David de Gea. Sobre la continuidad de éste en el Manchester United, Ten Hag, técnico del conjunto inglés, señalaba recientemente: “El club no ha tomado una decisión sobre De Gea”.

Edurne y el posible regreso de De Gea a LaLiga

También fue preguntada hace poco al respecto Edurne, la novia de David de Gea. Sobre el regreso del meta de 31 años a LaLiga, comentaba: “Llevamos muchos años así. Entonces nos compaginamos muy bien. Yo estoy feliz con mi trabajo aquí en España. Él está en Manchester. Viajamos. Venimos. O sea que, de momento, seguimos así, que estamos muy bien. Y ya se verá en un futuro”.