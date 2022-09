¿Se plantea el Cádiz destituir a Sergio González?

El Cádiz se ha convertido en el peor equipo de la historia en el inicio de LaLiga. Aún así, Manuel Vizcaíno, presidente del club andaluz, no se plantea destituir a Sergio González pase lo que pase frente al Real Valladolid.

Cuestionado en la SER por la situación del Cádiz señalaba que están “preocupados pero ocupados, intensificando dónde pueden estar los problemas e intentando buscar las soluciones, que es lo que llevo haciendo desde que llegué en 2014″.

Sobre Sergio González, Manuel Vizcaíno comentó: “Si contesto es algo que no quiero contestar. No hay lugar a la pregunta. Creo en los modelos a medio o largo plazo, que no significa que haya que dar golpes para que haya un cambio de timón. Hablar de destituir a un entrenador en la jornada 5, 6, 7 u 8 está fuera de lugar”.

La defensa del presidente del Cádiz a Sergio González

El presidente del Cádiz aprovechó la ocasión para salir en defensa de Sergio González: “Hay que dejarlo trabajar. No ha podido tener la plantilla la completo desde que comenzó la temporada y creo que se ha ganado el crédito suficiente. Es una persona positiva e incluso alegre y lleva a sus espaldas un bagaje que le hace llevar estos momentos como él sabe”, manifestaba.

El Cádiz, con músculo para reforzarse en el mercado invernal

Manuel Vizcaíno aprovechó la ocasión para afirmar que el Cádiz tiene músculo para hacer un fichaje como el de Raúl de Tomás con el Rayo Vallecano o el de Muriqi con el Mallorca. “Cada club tiene su modelo. Nosotros hemos querido tener una plantilla profunda con un equilibrio de salario. Otros apuestan por un jugador franquicia. Yo no me meto con lo que hagan el Rayo o el Mallorca”, se defendía.

“El Cádiz tiene margen suficiente para afrontar el mercado de invierno. Somos seis clubes, incluido el Almería con la venta de Sadiq, que estamos en una situación parecida. Ahora hemos invertido casi 8 millones y entre seis y siete el año pasado”, agregó.

Por último, Manuel Vizcaíno desveló por qué el Cádiz no fichó a Luis Rioja: “Nos pidieron 4,5 millones por él y por ese precio hemos traído a Bongonda y Brian Ocampo. Consideramos tanto nosotros como otros clubes que esa cantidad estaba fuera de mercado”.