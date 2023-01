El Celta de Vigo tendría un acuerdo con Toko Ekambi para que regrese a LaLiga

El que fuera atacante del Villarreal podría regresar a sus 30 años a LaLiga Santander. Luis Campos ha alcanzado un acuerdo con el Olympique de Lyon para acoger en el Celta de Vigo a Toko Ekambi. No obstante, el Rennes tiene un acuerdo similar con su equipo.

Y es que, para que el Celta de Vigo pueda acoger en sus filas a Toko Ekambi, el club deberá dar salida a Denis Suárez, algo para lo que Luis Campos deberá convencer a Carlos Mouriño. El presidente del cuadro celeste cumplió su palabra y Denis Suárez permanece inédito en el presente curso.

Toko Ekambi, pendiente de Denis Suárez para recalar en el Celta de Vigo

El ex del Barcelona termina contrato a final de temporada y ya tiene un acuerdo con el Villarreal de cara a la próxima. Sin embargo, tal y como contamos en LAOTRALIGA, el Espanyol podría ejercer de equipo puente y acoger en sus filas a Denis Suárez hasta el final del presente curso. De producirse este movimiento, Toko Ekambi recalará en el Celta de Vigo. De no producirse, lo hará en el Rennes. Lo que parece claro es que no continuará en el Olympique de Lyon donde la afición del conjunto galo ha pedido públicamente su marcha.

Desde que recalase en el Olympique de Lyon procedente del Villarreal, Toko Ekambi ha disputado un total de 114 partidos, 19 de ellos esta temporada, y ha anotado 38 goles. El atacante marcó en marzo el gol que clasificó a Camerún para el Mundial de Qatar, torneo en el que ha participado con la selección africana.