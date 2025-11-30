Asumen el banquillo del Levante provisionalmente

El Levante comunicó este domingo que Vicente Iborra y Álvaro del Moral, entrenador del equipo filial, asumirán la dirección del primer equipo de manera provisional a partir de este lunes después de haber destituido a Julián Calero.

El Levante ha relevado al entrenador Julián Calero este domingo tras la derrota contra el Athletic Club de este sábado en el Ciutat de València (0-2), la cuarta consecutiva, y que deja al equipo penúltimo con nueve puntos.

En el comunicado, el Levante indicó que Vicente Iborra y Álvaro del Moral se estrenarán en la sesión de entrenamiento de este lunes, cuando está previsto que la plantilla se ejercite desde las 9:30 horas en la ciudad deportiva del Levante.

Tras retirarse como futbolista el pasado verano, Vicente Iborra inició una nueva etapa en el club como asistente principal de Julián Calero, mientras que Álvaro del Moral comenzó su andadura como entrenador en los banquillos de la cantera del Levante y actualmente dirige al Atlético Levante UD, en Tercera RFEF.

Luis García Plaza sigue siendo el favorito para convertirse en el nuevo entrenador del Levante

Vicente Iborra y Álvaro del Moral han asumido las riendas del Levante de manera provisional. Y es que el club de Orriols espera de poder alcanzar un acuerdo con Luis García Plaza, el favorito para revertir su situación.

Luis García Plaza ya dirigió al Levante de 2008 a 2011 ascendiendo al equipo a Primera División y realizando un buen trabajo, lo que le valió para dar el salto al Getafe. Posteriormente dirigió al Villarreal, al Real Mallorca y al Deportivo Alavés en LaLiga EA Sports, aunque también entrenó en Emiratos Árabes, en China y en Arabia Saudí