El equipo que podría traer de vuelta a LaLiga a Taty Castellanos en el mercado invernal

Taty Castellanos, que brilló durante la temporada que jugó en LaLiga EA Sports en las filas del Girona, fue vendido tras esa campaña por el New York City a la Lazio a cambio de 15 millones de euros en 2023. Sin embargo, el protagonismo del delantero de 27 años se ha visto reducido en el presente curso, algo que quiere aprovechar el Villarreal para hacerse con sus servicios en el mercado invernal.

Y es que Taty Castellanos sólo ha participado en 6 encuentros con la Lazio en lo que va de temporada. En ellos, el argentino ha marcado 2 goles y ha repartido 3 asistencias. Según CalcioMercato, el Villarreal ha estado observando de cerca al atacante, con el que quiere reforzarse de cara al segundo tramo de la temporada. Lo que no señala dicha información es si Taty Castellanos llegaría en calidad de cedido al submarino amarillo o si el club de Castellón tiene intención de negociar su traspaso.

Los registros de Taty Castellanos que le convierten en una opción interesante para el Villarreal

El delantero sí que tuvo protagonismo con la Lazio el curso anterior. Taty Castellanos jugó 35 partidos y anotó 14 tantos y repartió 8 asistencias. Por su parte, en su primera temporada en el club romano marcó 4 goles y repartió 5 asistencias en 45 encuentros.

Respecto al anterior paso de Taty Castellanos por LaLiga EA Sports, en 37 partidos con el Girona, anotó 14 goles, 4 de ellos en un mismo choque ante el Real Madrid en Montilivi.