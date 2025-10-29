Julián Álvarez aclara cómo es su relación con Simeone: “Las cosas son distintas a como se cuentan”

Si Julián Álvarez está siendo relacionado con el Barcelona es porque se dice que su relación no es buena con Diego Simeone, algo de lo que se habla después de que el delantero argentino se mostrase visiblemente enfadado cuando fue sustituido por su compatriota ante el Real Mallorca. Tan solo unos días después, Julián Álvarez se reivindicaba con un hat trick ante el Rayo Vallecano y se fundía en un abrazo con el entrenador del Atlético de Madrid.

“El abrazo tras el Rayo sirvió también para dejar claro que dentro del vestuario las cosas son distintas a como se cuentan. Más allá de esto, nosotros nos enfocamos en lo nuestro. No lo hacemos para demostrar nada”, aclaró el atacante en una entrevista para DAZN.

Julián Álvarez no se enfadó con Simeone cuando le cambió ante el Mallorca

Julián Álvarez aprovechó la ocasión para aclarar, una vez más, que no se enfadó con Diego Simeone cuando le sustituyó frente al Real Mallorca. “Fue una puteada, como decimos en Argentina, para conmigo. Las redes sociales se encargaron de llevarlo por otro lado, pero no fue más que eso. No había hecho un buen partido y cuando a uno le pasan esas cosas, quiere revertirlo para ayudar al equipo”, explicó.

A su vez, sobre su reacción tras el cambio, dijo: “Son sensaciones del momento. En otros partidos he estado más enfadado por el cambio en sí. Podría haber reaccionado de otra forma y no lo he hecho, así que menos lo iba a hacer en un partido donde no me habían salido las cosas en lo personal”.

Sobre su fichaje por el Atlético de Madrid, Julián Álvarez contó: “Cuando vine acá sentía que me iban a dar un espacio importante para desarrollarme y encontrar mi mejor versión. El año pasado fue muy bueno en lo personal. Por pequeños detalles no se nos dieron los títulos en los últimos meses que es cuando se decide todo. Vengo para seguir creciendo, para sumar y ser mejor cada día”.

Respecto a su objetivo de goles, indicó: “Ojalá que sea más que el año pasado, pero más allá de lo personal, quiero ganar con este club”.

A su vez, sobre los objetivos del equipo, comentó: “Creo que tenemos un gran equipo, grandísimos jugadores. Hay que seguir perfeccionando algunas cosas para no dejar puntos en el camino y luchar por todas las competiciones”.