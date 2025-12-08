El fichaje del Espanyol que no ha convencido y que se disputan dos equipos de Segunda

Miguel Rubio decidió no renovar con el Granada para volver a jugar en Primera División, una opción que le ofreció el Espanyol en verano, club en el que recaló a coste cero. Sin embargo, el central de 27 años no ha terminado de convencer a Manolo González, lo que podría llevarle nuevamente a recalar en Segunda en el mercado invernal. En la categoría de plata, el Burgos y el Leganés estarían dispuestos a ofrecer acomodo al defensor en calidad de cedido.

Así lo asegura Fútbol In!, que habla de la obligación de Miguel Rubio de cambiar de aires si quiere cambiar su situación. Y es que en el Espanyol solo ha disputado 313 minutos repartidos en 7 encuentros.

Ambicioso, el Burgos es el quinto clasificado de Segunda División y no dudará en reforzarse en el mercado invernal con el objetivo de pelear por el ascenso hasta la última jornada. Sin duda, una opción atractiva para Miguel Rubio si finalmente hace las maletas en enero.

El Leganés es, a día de hoy, una opción menos atractiva para Miguel Rubio si abandona el Espanyol

Mejor opción hubiera sido para él recalar en el Leganés a comienzo de temporada, pero el cuadro pepinero atraviesa una crisis de resultados que le ha llevado a cambiar de entrenador. Decimoctavo en la clasificación, el equipo madrileño lucha para huir de los puestos de descenso y con ese objetivo solicitará al Espanyol la cesión de Miguel Rubio, que no parece que vaya a tener pretendientes en Primera División salvo contratiempos de última hora.