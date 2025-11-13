Su fichaje por el Sevilla es inminente

Tal y como venimos contando en LAOTRALIGA, el Sevilla tiene intención de fichar a un delantero y a un nuevo centrocampista de cara al segundo tramo de la temporada. En lo que respecta a esta última demarcación, el elegido para ello sería Patrik Mercado, futbolista ecuatoriano de 22 años de Independiente del Valle, cuyo fichaje podría ser inminente.

Así lo ha asegurado Matteo Moretto en Radio MARCA. Refiriéndose al Sevilla, el periodista especializado en el mercado de fichajes señaló: “Está en negociaciones avanzadas para fichar al mediocentro ecuatoriano Patrik Mercado. Es un jugador de 22 años que milita en el Independiente del Valle. Aún no está avanzado, pero el Sevilla podría atarlo muy pronto. Es un jugador que siguen desde hace tiempo”.

El fichaje de Patrik Mercado podría depender de las salidas

También hemos contado en LAOTRALIGA que, para fichar, el Sevilla deberá dar salidas en el mercado invernal, algo que ha confirmado su presidente, José María del Nido Carrasco; por lo que la llegada de Patrik Mercado podría estar condicionada a ello. “Llevamos meses trabajando tanto en el mercado de invierno como en el del próximo verano. El problema es que tenemos 25 fichas utilizadas y además vuelve Gattoni. Tenemos una hoja de ruta que esperamos cumplir pero se tendrán que producir salidas para que haya entradas”, comentó al respecto.

Patrik Mercado, que tiene contrato con Independiente del Valle hasta 2027, ha disputado 45 partidos y ha anotado 7 goles y repartido 11 asistencias en lo que va de temporada con el conjunto ecuatoriano.