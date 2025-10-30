Firma como nuevo entrenador de la Juventus hasta final de temporada

El entrenador italiano Luciano Spalletti, de 66 años, se ha convertido este jueves en el nuevo entrenador de la Juventus tras firmar su contrato con el club de Turín hasta el 30 de junio de 2026 y reemplazar en dicho cargo al croata Igor Tudor, recién destituido. Así lo confirmó la Juventus en su página web.

"Nacido en Certaldo, provincia de Florencia, en 1959, Spalletti comenzó su carrera como entrenador hace 30 años tras jugar en el Spezia y el Empoli, entre otros equipos. Inició su trayectoria como técnico en el club toscano, donde conquistó la Coppa de Italia de la Serie C antes de lograr el ascenso a la Serie A, consolidándose como uno de los entrenadores más innovadores de Italia", resumió la entidad turinesa en su comunicado oficial.

"Tuvo una etapa impresionante en el Udinese a principios de la década de 2000, logrando tres años consecutivos de clasificación para competiciones europeas antes de --en la temporada 20042005-- guiar al club friulano a su primera clasificación para la Liga de Campeones, lo que luego lo llevó a la Roma durante las siguientes cuatro temporadas, donde levantó dos trofeos de la Coppa de Italia, así como la Supercoppa Italiana", añadió la Juventus en su misma nota de prensa.

"De 2009 a 2014, Spalletti dirigió al Zenit de San Petersburgo, conquistando dos títulos de Liga, una Copa nacional y la Supercopa de Rusia, antes de regresar a Italia para hacerse cargo de la Roma y posteriormente del Inter. Tras ganar el título de la Serie A al final de la temporada 2022/23 con el Nápoles, el técnico toscano fue seleccionador de Italia hasta junio de este año", subrayó el texto de prensa. Luego en el seno 'bianconero' dijeron estar "encantados de dar la bienvenida" para su organigrama "a un entrenador con tanta experiencia y conocimientos".

El despido de Tudor fue el pasado lunes y entonces tomó las riendas del banquillo el italiano Massimo Brambilla de forma efímera para dirigirlo en el reciente triunfo (3-1) ante el Udinese.