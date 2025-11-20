El futbolista del Betis que ha dado calabazas al Real Madrid

Pablo García, extremo de 19 años del Betis ha sido una de las sensaciones del Mundial Sub-20. Es por ello por lo que ya ha sido relacionado con el Real Madrid y con el Arsenal, dos equipos a los que no ha dudado en dar calabazas así como a cualquier pretendiente que le pudiera surgir en los próximos meses.

“Ya lo he dicho muchas veces, el Real Betis es mi vida, es el club de mis amores en el que quiero estar toda la vida si es posible. Y todo lo que me está ocurriendo hoy refuerza esa idea al 200%. Tengo una ilusión tremenda. Todo en esta profesión te puede cambiar la vida muy rápido. Estoy muy contento, disfrutando del momento e intentando que se prolongue lo máximo posible”, dijo el atacante, que no se plantea cambiar de aires pese a que el Real Madrid y el Arsenal puedan estar interesados en su fichaje.

El nuevo objetivo de Pablo García con el Betis

Desvelando que su nuevo objetivo era hacerse un hueco en el once de Manuel Pellegrini, Pablo García añadió: “Yo siempre soy una persona muy ambiciosa, que tiene muchos objetivos en su cabeza, pero ahora mismo yo creo que lo importante es trabajar, intentar que el míster me haga un huequillo en ese once. Trabajar duro, luchar para ello”.

El canterano sueña también con jugar el derbi que enfrentará al Betis ante el Sevilla, aunque ahora su mente esté en otro sitio. “Bueno, yo ahora mismo estoy pensando en el domingo, en el partido contra Girona, que para nosotros serían tres puntos muy importantes. Y ya después de este partido viene Europa League. Después de ellos dos me encantaría ya poder disputar ese ansiado derbi”, reconoció Pablo García.