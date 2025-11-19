A James Rodríguez le surge una interesante opción para volver a LaLiga en enero

Pese al decepcionante paso de James Rodríguez por el Rayo Vallecano, el centrocampista de 34 años sigue teniendo un buen cartel en LaLiga EA Sports, donde anteriormente jugó en el Real Madrid. Es por ello por lo que la Real Sociedad ve con buenos ojos ofrecer acomodo a coste cero al colombiano en enero aprovechando que el próximo 31 de diciembre termina contrato con Club León.

Así lo asegura Mundo Deportivo, que señala que James Rodríguez busca equipo para llegar en la mejor forma posible al Mundial. Además de con la Real Sociedad, el centrocampista ha sido relacionado con el Valencia, aunque el conjunto che tendría mucho más complicado hacerse cargo de su elevado salario.

La trayectoria de James Rodríguez

James Rodríguez, que aterrizó en Europa de la mano del Oporto, jugó un año en el Mónaco antes de que el Real Madrid, tras su gran Mundial, se hiciera con sus servicios en 2014. Fue su primera experiencia en LaLiga EA Sports. Tras salir dos temporadas, en calidad de cedido al Bayern de Múnich, James Rodríguez probó fortuna en Inglaterra de la mano del Everton, y también en Catar, Grecia y Brasil antes de regresar a España de la mano del Rayo Vallecano. Tras no ganarse la confianza de Iñigo Pérez, el conjunto franjirrojo rescindió su contrato meses después, lo que le permitió fichar por Cruz León.

Con el equipo mexicano, con el que tampoco ha rendido como se esperaba, ha jugado hasta la fecha un total de 30 partidos, en los que ha anotado 5 goles y ha repartido 8 asistencias.