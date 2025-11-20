Julián Álvarez recuerda su breve paso por el Real Madrid

Aunque Julián Álvarez está siendo relacionado con el Barcelona como recambio de Robert Lewandowski, el Atlético de Madrid ni tiene ninguna intención de vender a su estrella. Sin embargo, el delantero pudo haber aterrizado mucho antes en España de la mano del Real Madrid.

Según contó Julián Álvarez a José Ramón de la Morena en una entrevista, guarda “buenos recuerdos” de la prueba que hizo en su día con el conjunto blanco, con el que llegó a entrenar durante 15 días en 2011.

“Yo estaba en el pueblo y en ese momento estaba el Mundial Sub-20 en Argentina y había ido Ramón Martínez, del Madrid. Se comunicó con una persona que me conocía de Córdoba (Piero Foglia) y ahí se dio la oportunidad de venir unos días a una prueba al Madrid. Guardo buenos recuerdos. De estar en un pueblo tan chico a tener la oportunidad de viajar al exterior. Mi padre nunca había viajado en avión. Fue algo muy lindo, pero nada, quedó como una experiencia más de todas las pruebas que tuve en otros clubes también”, relató el argentino.

¿Por qué Julián Álvarez no fichó por el Real Madrid?

Sobre su frustrado fichaje por el Real Madrid, contó en su día en Olé: “Aquello del Real Madrid fue un poco loco. Yo todavía jugaba en Calchín. Recuerdo que llegué y ese mismo día me dieron la 10 y me hicieron jugar un amistoso: ganamos y metí varios goles. Luego estuve en un torneo y fuimos campeones. A los 13 años el Madrid podía ficharme definitivamente. Pero para hacerlo, en ese momento se tenía que trasladar toda mi familia”.