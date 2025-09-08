El futbolista de la Selección que "a veces" no tiene el "reconocimiento en España" que merece según De la Fuente

Luis de la Fuente, seleccionador español, aseguró después de dirigir una goleada histórica, 0-6 a Turquía en Konya, que los futbolistas a los que está "terriblemente orgulloso de dirigir", aún tienen "mucho que mejorar" para ser campeones del Mundial 2026. Además, rompió una lanza en favor de Mikel Merino (Arsenal), autor de tres goles, del que dijo que no tiene el reconocimiento que merece en España.

"Hay mucho que mejorar. Es un equipo que tiene una capacidad de seguir mejorando y de hacer las cosas bien que se me escapa de mi imaginación. Lo más importante es que el jueves los más autocríticos fueron los jugadores, son insaciables deportivamente. Quieren ganar y ser mejores. Es mérito de ellos que hacen sentirme terriblemente orgullos de dirigir a este grupo de calado personal y profesional. Es impresionante", valoró en rueda de prensa.

Luis de la Fuente resaltó que sus futbolistas "no han parado de crecer" desde que los conoció a la mayoría en categorías inferiores. "Conocí a muchos siendo unos críos y hoy son estrellas mundiales, los mejores del mundo en su posición. Me cuesta encontrar palabras por la admiración que tengo por este grupo. Quieren ser mejores. Es una pena no vernos hasta el mes que viene y ellos ya están pensando qué hacer para ser mejores. Es un gen competitivo excepcional. Hay que ir con prudencia porque queda mucho por hacer todavía", aseguró.

Las palabras de Luis de la Fuente sobre Mikel Merino

Insistiendo en su mensaje, al ser cuestionado por Mikel Merino, señaló: "Tenemos unos jugadores fantásticos y él es otro ejemplo de ese futbolista que hace muchas cosas bien, que es un genio, un top mundial y a veces no tiene el reconocimiento en España. Es de os mejores del mundo en su posición. Lo que tenemos son buenas personas, que son gente humilde y quieren seguir creciendo".

Las declaraciones de Mikel Merino tras su primer triplete con la Selección

Mikel Merino marcó el primer triplete de su carrera con la selección española explotando una faceta que aseguró que está "mejorando", gracias a haber jugado de delantero la pasada temporada en el Arsenal.

"Muy contento por todo, por ganar, conseguir 6 puntos de 6 posibles, por hacerlo de una manera tan contundente y por el primer hat-trick de mi carrera. No es muy habitual que haga goles y hacer tres me deja muy feliz. Era un rival de entidad como se vio en la Eurocopa pasada el nivel que tenía, en un campo muy duro donde hemos hecho todos un partidazo", declaró en Teledeporte.

"Es una faceta que estoy mejorando dando el pasito adelante importante para los centrocampistas, marcar goles y ayudar al equipo. El año pasado jugué en el Arsenal de delantero, me habitué a jugar en zonas más altas y ahora se me hace habitual tener familiaridad con la porterías. Estoy teniendo la suerte de que entran", añadió Mikel Merino.