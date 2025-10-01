Se gana su renovación con el Real Oviedo en tan solo siete partidos

El portero español Aaron Escandell seguirá defendiendo la portería del Real Oviedo hasta el 30 de junio de 2027, ampliando su vinculación de forma automática tras cumplir con los objetivos deportivos marcados en su contrato, después de ser clave al detener un penalti en el triunfo por 1-2 ante el Valencia en Mestalla, según un comunicado.

"El Real Oviedo y Aaron Escandell han alcanzado un acuerdo para prolongar la vinculación del guardameta hasta el 30 de junio de 2027, por lo que el valenciano seguirá defendiendo la portería azul una campaña más", avanzó el club en su página web.

Aaron Escandell llegó al Carlos Tartiere en verano de 2024 procedente de la UD Las Palmas y desde entonces se ha consolidado en la portería de la entidad asturiana, que ya ha defendido en 52 ocasiones en menos de un año y medio. "Su seguridad bajo palos, carácter competitivo y capacidad de liderazgo le han permitido convertirse en una referencia dentro del proyecto deportivo del Real Oviedo", destacó el club.

En su primera temporada como oviedista, el portero tuvo un papel clave en el rendimiento del equipo, siendo pieza esencial en el ascenso a Primera División. Este curso el valenciano ha mantenido ese nivel, ofreciendo "actuaciones de gran solidez y garantizando estabilidad y seguridad". De hecho, es el guardameta con más paradas (38) de LaLiga EA Sports -una media de más de 5 paradas por partido-.

"Con esta renovación, el Real Oviedo y el Grupo Pachuca aseguran la continuidad de un futbolista que representa el compromiso, el trabajo y la ambición de un proyecto que sigue creciendo con el objetivo de llevar al club lo más alto posible", concluyó el comunicado.