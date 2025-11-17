Haaland: “Mancini siempre estaba encima de mí, a menudo me tocaba el culo”

La selección italiana no obró el milagro ante Noruega (1-4) y, con una derrota ante los de Erling Haaland (1-3), autor de un doblete en dos minutos, quedó condenada a su tercera repesca mundialista consecutiva. Esto es algo que Gianluca Mancini, central de la Roma, trato de evitar por todos los medios tal y como ha revelado el delantero del Manchester City, al que le tocó marcar.

“Mancini siempre estaba encima de mí, a menudo me tocaba el culo. En un momento dado, me cansé y le grité: ‘¿Qué estás haciendo?’. Pero luego le di las gracias porque me motivó permitiéndome marcar dos goles”, comentó Erling Haaland tras el choque.

Haaland condenó a la Italia de Mancini a una nueva repesca

Después de quedarse fuera en Rusia 2018 y en Qatar 2022, repetirá repesca. Tercera consecutiva. Inexplicable para una nación tetracampeona del mundo, la última en este siglo. Suecia, primero, y Macedonia del Norte, después, dejaron a Italia sin los dos últimos mundiales.

Cuando se esperaba una reacción, su fase de clasificación empezó con tropiezo ante la Noruega de Erling Haaland y terminó con otro igual ante la misma selección. Incapaz de ganar al único rival que podía poner en peligro su billete. Minimizada por una crisis sin precedentes en el fútbol italiano. Y con un cambio de seleccionador entre medias. De Spalletti a Gattuso.

Noruega, por su parte, estará por cuarta vez en un Mundial, torneo en el que no participa desde hace 28 años.

La última vez que Noruega participó en un Mundial, Erling Haaland no había nacido. Fue en Francia 1998, edición en la que cayó en los octavos de final.

Antes, participó en el Mundial de Estados Unidos 1994, en el que cayó en fase de grupos; y en Francia 1938, donde cayó en los octavos de final.