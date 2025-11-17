El dinero que le ha costado al Real Oviedo despedir a Paunovic y a sus ayudantes

El técnico serbio Veljko Paunovic se convirtió el pasado 9 de octubre en el cuarto entrenador del Real Oviedo en ser despedido con la temporada ya empezada desde que el Grupo Pachuca aterrizó en la capital del Principado en el verano de 2022. Más de un mes después, ambas partes han llegado a un acuerdo para su finiquito, evitando así el tener que ir a los tribunales.

Según La Nueva España, el Real Oviedo pagará 1,7 millones de euros a Veljko Paunovic y a sus ayudantes, que tenían contrato hasta el final del presente curso.

El dinero que le ha costado al Real Oviedo despedir a sus cuatro entrenadores

Tras la destitución de Veljko Paunovic, el Grupo Pachuca se ha gastado cerca de 4 millones de euros por despedir a cuatro entrenadores en las últimas tres temporadas.

El primer relevo del Grupo Pachuca al frente del Real Oviedo fue el de Jon Pérez Bolo, un técnico elegido por el Grupo Carso antes del traspaso de poderes y cuyo sustituto fue Álvaro Cervera, que consiguió levantar el vuelo de un equipo que en aquella temporada se salvó sin problema alguno y acabó en la zona media-alta de la clasificación.

Menos de un año después de su fichaje, y tras haber renovado durante el verano, Álvaro Cervera fue despedido tras sumar tres empates y cuatro derrotas en las primeras siete jornadas; Luis Carrión fue el sustituto y el Real Oviedo volvió a remontar, cayendo en la final del playoff de ascenso ante el Espanyol.

Ya la temporada pasada Javi Calleja fue fichado en verano y a finales de marzo de 2024, cuando el Oviedo todavía estaba en puestos de playoff, el Grupo Pachuca que lidera Jesús Martínez prescindió de sus servicios y apostó por Veljko Paunovic, el técnico que finalmente logró devolver a los azules a Primera División 24 años después.