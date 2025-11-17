La propuesta del presidente del Castellón que gustará al Real Madrid: Poder vetar a un árbitro

Si bien el Real Madrid tiene un canal de televisión propio a través del cual puede quejarse cada vez que se siente agraviado por un árbitro, otros equipos no pueden hacerlo. Eso no significa que estén satisfechos con los arbitrajes ni con todos los colegiados. Es por ello por lo que Haralabos Voulgaris, presidente y máximo accionista del Castellón, ha lanzado este lunes una propuesta para que los clubes puedan excluir a un árbitro de sus designaciones por temporada.

El máximo mandatario orellut se posicionó en sus redes sociales a favor de poder escoger un árbitro que no pueda pitar a cada equipo durante la temporada. “Los equipos deberían tener el derecho de designar a un árbitro al que pudieran excluir de sus partidos”, apuntó.

La propuesta del presidente del Castellón está inspirada en la NBA

Este posicionamiento de Haralabos Voulgaris, que seguro que es del agrado del Real Madrid y de otros equipos, procede de su etapa en la NBA, cuando trabajaba en los Dallas Mavericks. “Creo que esta política también podría funcionar en el fútbol”, dijo el presidente y máximo accionista del Castellón en sus redes sociales.

Esta propuesta la realiza dos semanas después de que su equipo recibiera un gol de penalti ante el Málaga a instancias del VAR y que se revisó durante casi 7 minutos en un partido que ganaron los castellonenses tras remontar el partido en el tiempo añadido.

Tras aquella jugada, desde el Comité Técnico de Árbitros se consideró que “la intervención del VAR no fue correcta, ya que no existía un error claro y manifiesto en la decisión de campo”.