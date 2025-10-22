Encuentran muerto a un aficionado del Manchester City en Benidorm

Un aficionado del Manchester City, que se había desplazado a España para ver el partido que enfrentó a su equipo con el Villarreal en Castellón, fue encontrado muerto en Benidorm horas antes del choque. El conjunto que dirige Pep Guardiola ha lamentado su triste final en redes sociales.

“Estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de Guy Bradshaw, aficionado del City que falleció trágicamente en España antes del partido del Club contra el Villarreal anoche”, indicó el equipo inglés en un breve comunicado.

“Todo el Club envía sus condolencias a su familia, amigos y compañeros aficionados en este momento difícil. Una vez azul, siempre azul”, añadió el Manchester City.

¿Qué hacía el aficionado del Manchester City en Benidorm?

Si bien el partido entre el Villarreal y el Manchester City correspondiente a la Jornada 3 de la Liga de Campeones tuvo lugar en Castellón, hinchas del conjunto inglés se desplazaron hasta Benidorm para disfrutar de un día de sol y de playa antes del choque. Era el caso de Guy Bradshaw, que fue encontrado muerto en la cama del apartamento donde aguardaba para trasladarse al estadio de La Cerámica.

El Manchester City se impuso 0-2 al Villarreal

Al margen de lo sucedido con este aficionado, el Manchester City logro este martes una cómoda victoria por 0-2 en su visita al Villarreal, que sigue sin ganar en la presente edición de la Liga de Campeones.

Los goles de Erling Haaland y Bernardo Silva en la primera parte castigaron las dudas y la pose tibia del submarino amarillo, que sólo le perdió el respeto al conjunto de Pep Guardiola el segundo tiempo, cuando ya tenía el partido prácticamente perdido.

Marcelino propuso un centro del campo físico para minar el juego entre líneas del Manchester City, pero un error defensivo a los 15 segundos estuvo a punto de hacer saltar ya por los aires el plan del Villarreal. Haaland recuperó un balón en zona de máximo riesgo y regaló el gol a Savinho, pero el disparo del brasileño lo salvó su compatriota Luiz Júnior. La jugada acomplejó al Villarreal, que de nuevo concedió a los tres minutos de juego una nueva ocasión, aunque en esta ocasión el remate de Haaland salió desviado.

El equipo de Pep Guardiola detectó el pánico en su rival, al que asfixió en su salida de balón. Con paciencia y mucha posesión, el Manchester City fue apretando la soga, hasta que encontró un hueco en la defensa por el que se deslizó Rico Lewis para asistir a Haaland, que anticipándose a los centrales envió el balón a la red.

El gol no varió la hoja de ruta del Manchester City, que continuó monopolizando la posesión del balón ante un Villarreal que, desconectados del circuito ofensivo Pépé y Mikautadze, sólo encontró aire en ataque en las aventuras de Pedraza por la banda izquierda.

El Villarreal se sacudió por fin los complejos tras un disparo lejano de Pape Gueye que alió cerca del poste de Donnarumma. El equipo de Marcelino adelantó la presión y, por momentos, dio la sensación de equilibrar el partido.

El Manchester City, sin embargo, mantuvo la compostura y espero su momento para volver a golpear, de nuevo tras una llegada por la banda derecha que culminó Bernardo Silva con un cabezazo colocado a la red.

El segundo gol le hizo daño al Villarreal, que alcanzó el descanso noqueado ante un equipo superior en todas las suertes del juego.

El equipo de Marcelino intentó engancharse al partido en los primeros minutos de la segunda parte con una pose más agresiva y decidida, pero el conjunto inglés ni se inmutó.

El Manchester City siguió sumando pases para erosionar la defensa castellonense, a la espera de encender la mecha de Savinho y Doku, sus dos puñales en los costados.

En pleno monólogo del Manchester City, Luiz Júnior volvió a aparecer para tapar el remate de Savinho tras una gran acción individual del extremo brasileño.

Marcelino intentó revitalizar a su equipo con la entrada de Moleiro y Oluwaseyi y el Villarreal logró vivir un rato en el campo del conjunto inglés.

Gueye, tras un disparo potente que tapó Donnarumma, y Pépé, con un cabezazo desviado, estuvieron muy cerca de recortar distancias en un minuto de furia y orgullo del conjunto local.

El equipo de Guardiola sin daños por el arreón local tuvo la opción de sentenciar por medio de Haaland, pero el potente disparo del noruego lo atajó Luiz Júnior. El ariete nórdico repitió poco después con otro lanzamiento ajustado que volvió a encontrar la respuesta del portero brasileño.

El Villarreal aprovechó la bajada de tensión final del Manchester City para maquillar el marcador y dispuso de su mejor ocasión, ya en el último minuto, con un remate de cabeza de Partey que se estrelló en el palo.