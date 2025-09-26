Un futbolista catalán relata como cambió para poder ir con la Selección

Aleix García, centrocampista de 28 años del Bayer Leverkusen, campeón con la Selección de la Eurocopa, no fue convocado por Luis de la Fuente para la Nations League. Sin embargo, el ex del Girona ha vuelto a ser convocado y ahora sueña con estar con España en el próximo Mundial. Dicho sueño es real porque el catalán, que llegó a jugar en Bélgica y en Rumanía, acometió los cambios necesarios para relanzar su carrera.

Cuestionado en una entrevista para SPORT si había sido una cuestión de paciencia, Aleix García señaló: “No fue paciencia, fue aprendizaje. Había cosas que no hacía bien y me llevaron a esas ligas. Me di cuenta de lo que fallaba y lo cambié. Aquellos años duros me permiten ahora disfrutar en un grande de Alemania y acudir a la Selección, algo impensable hace cinco o seis años”.

Sobre dichos cambios, relató: “Levantarme con tiempo, lavarme la cara, desayunar bien, no llegar justo al entrenamiento. A partir de ahí, mejoré dieta, descanso, recuperación, trabajo con el fisio. En definitiva, ser más profesional. Nunca dudé de mi fútbol, pero esos pequeños fallos me despistaban. Al corregirlos, he podido disfrutar del presente”.

Aleix García sueña con estar con la Selección en el Mundial

Por su parte, sobre su ausencia en la Nations League, Aleix García dijo: “Tenía mucha ilusión. Había ido a casi todas las convocatorias. No entré, pero ahora he vuelto y quiero ganarme un sitio para el Mundial. Hay mucha calidad en el medio, pero Luis de la Fuente conoce mi juego y creo encajo en ese perfil. La decisión final será suya y la aceptaré con mucho respeto sea lo que sea”.

Aleix García y el interés del Barcelona en su fichaje

Aleix García también fue preguntado por el interés del Barcelona en su fichaje cuando todavía jugaba en el Girona. “No hubo nada serio. Sí que hubo alguna conversación de mi representante con Deco pero yo no tuve ni ninguna conversación con nadie del Barça ni ninguna oferta sobre la mesa. Sé que había interés, pero también creo que por la situación que atravesaba el club era complicado. Y por eso siempre digo que si no se acabó dando es porque realmente no había un interés real”, indicó.

“Bueno, en ese momento yo estaba muy bien en Girona. Estábamos haciendo una temporada muy buena. Y sí, obviamente al final el Barça es uno de los grandes, si no el más grande. Siempre gusta oír que hay interés en ti, pero a final me quedé en Girona e hicimos una temporada histórica”, concluyó.