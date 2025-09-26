Se ofrece para regresar por tercera vez al Atlético de Madrid

Yannick Carrasco, que abandonó el Atlético de Madrid en 2018 para probar fortuna en China, y que en 2023 volvió a hacer lo propio para recalar en Arabia Saudí, pudo volver al conjunto rojiblanco por tercera vez este verano. Sin embargo, el cuadro colchonero terminó decantándose por Nico González. Pese a ello, el belga de 32 años no descarta que sus caminos vuelvan a cruzarse.

“Siempre hay un poco de verdad en todo lo que se dice y otro poco que no. Mi nombre sale por lo que he hecho en el fútbol y por lo que sigo haciendo. Hoy los jugadores pueden estar hasta los 37 o 38 años. Somos muy profesionales”, señaló en una entrevista para MARCA Yannick Carrasco.

El guiño de Yannick Carrasco al Atlético de Madrid

“El Atlético me ha dado mucho y yo también al Atlético. Han sido muchos partidos. Tengo al Atlético en mi corazón. Sigo cada partido, sigo como juegan. Soy un colchonero más. Si un club que está en tu corazón te llama, uno siempre tiene que estar abierto para volver a casa. Ojalá gane LaLiga esta temporada”, añadió.

Haciendo un guiño también a Simeone y a Miguel Ángel Gil Marín, indicó: “El Cholo es una parte del club, junto a Miguel Ángel. Cara a la afición, los valores del club. No hay más que ver como reacciona el aficionado cuando recuperas una pelota, cuando mojas la camiseta. No solo el talento vale para el Atlético. Me costó entrar como a Griezmann, tres o cuatro meses entrar en el equipo. Solo el talento no valía. El trabajo hace brillar el talento”.

Los registros de Yannick Carrasco con el Atlético de Madrid

A favor de ello jugarían los 18 partidos que disputó el curso anterior con el Al Shabab, con el que anotó 2 goles y repartió 5 asistencias. En lo que respecta a su paso por el Atlético de Madrid, Yannick Carrasco ha defendido la elástica rojiblanca en 266 encuentros en los que ha marcado 47 goles.

Cabe señalar que si los registros de Yannick Carrasco con el Al Shabab fueron tan discretos la temporada pasada fue por culpa de las lesiones. “Tuve problemas físicos, lo que nunca en mi carrera. No me había lesionado y lo que hice fue no escuchar a mi cuerpo y sí al médico, que ya no está con nosotros. Era el jugador más importante y pese a que me dijeron que la lesión era para tres semanas, a los ocho días volví y me rompí hasta tres veces. Fui un poco tonto. Me he preparado muy bien este verano y he empezado fuerte. Es año de Mundial y a todos nos gusta llegar bien a una cita así”, declaró en la citada entrevista.

Además, en el presente curso cuenta con Imanol Alguacil como entrenador, algo a lo que también hizo alusión. “Nos conocemos muy bien, sé cómo jugaba la Real. Sé lo que quiere Imanol y le ayudo a transmitirlo al grupo”, indicó.