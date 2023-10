Hay un gran favorito en LaLiga para fichar a Deulofeu

Tan pronto como destacaba en varios partidos Gerard Deulofeu era relacionado con equipos de LaLiga para volver a España y tan pronto como caía lesionado dichos intereses se diluían. Sin embargo, ahora que está lesionado, el Almería estaría muy interesado en hacerse con los servicios del atacante de 29 años. En el caso del equipo andaluz para cubrir otra lesión como la de Luis Suárez.

Así lo asegura Mundo Deportivo, que habla de Gerard Deulofeu como el gran favorito para cubrir la baja del colombiano. Aunque el que fuera jugador del Barcelona tiene contrato hasta 2026, permanece inédito en el presente curso, y no reaparecerá hasta 2024. Es por ello por lo que el Udinese se plantea rescindir su contrato, algo que intentaría aprovechar el Almería para hacerse con sus servicios de cara al segundo tramo del campeonato. No obstante, rescinda su contrato o no, no parece que el Udinese vaya a poner obstáculos a la salida de Gerard Deulofeu rumbo al Almería.

¿Está dispuesto Deulofeu a cambiar el Udinese por el Almería?

Gerard Deulofeu, por su parte, declaró recientemente que es feliz en el Udinese. “Me he convertido en una persona tan fuerte que lo digiero muy bien. Yo no tenía la expectativa de ir a un equipo grande como me ha pasado otras veces. He entendido que hay que querer donde estás, cuando quieres, donde estás y cuando estás a gusto y feliz donde estás, no piensas en esa expectativa y no se cumple te derrumbas y caes. Para mí sería un desequilibrio emocional. Creo que he mejorado mucho en tener ese equilibrio emocional, esa paz mental, en querer donde estoy. Por eso te digo que soy feliz de Údine y es mi primera opción. Ha sido un palo duro, pero cuando estás fuerte lo recibes de mejor manera y no te causa tanto tanto estrés”, señaló. ¿Conseguirá el Almería que regrese a LaLiga EA Sports?