Un importante equipo de LaLiga solicita al Mallorca la cesión de Sergi Darder

El Girona, líder de LaLiga EA Sports, aunque con un partido menos que el Real Madrid, quiere reforzar su centro del campo de cara al segundo tramo del campeonato. Si bien su primera opción era Nico González, su salida del Oporto parece cada vez menos probable. Es por ello por lo que el conjunto catalán está dispuesto a solicitar al Real Mallorca la cesión de Sergi Darder.

Si bien el Real Mallorca hizo un importante esfuerzo por Sergi Darder en verano, el centrocampista de 30 años está jugando un rol secundario pese a que fue su fichaje estrella. Esto es algo que quiere aprovechar el Girona para hacerse con sus servicios y el cuadro bermellón parece dispuesto a dejarle marchar. Y es que así se liberaría de la elevada ficha de Sergi Darder, lo que le permitiría inscribir a nuevos refuerzos. Por su finalmente recalase en el Girona, el Real Mallorca ya piensa en Nemanja Radoncic, del Torino, como recambio.

Sergi Darder rechazó al Barcelona en verano por jugar en el Mallorca

Cabe señalar que Sergi Darder pudo haber recalado en el Barcelona en verano tal y como él mismo reconoció en una entrevista para Onda Cero. “Tuve la posibilidad de fichar por el Barcelona este verano. Fueron horas de mucha rayada. Es duro decir que no a un equipo así pero cuando lo pensé fríamente mi cabeza no me permitía eso. No hubo ni un 1% por mi parte de poder ir”, dijo el centrocampista.

“Ha sido un verano muy duro con al salida del Espanyol. Tenía la certeza de que tenía que salir de la que era mi casa, fue difícil pero tenía la decisión muy clara para un bien psicológico mío, y qué mejor que volver a mi casa. En ningún momento he pensado que me haya equivocado en salir del Espanyol. Tengo muy claro antes de venir al Mallorca que me he de ir del Espanyol, a principio de verano hablé con el club para explicar que mi etapa allí había acabado, no por jugar en Segunda sino porque necesitaba un cambio. Tenía otras opciones pero cuando se presentó seriamente la opción del Mallorca la valoré como tal”, añadió un Sergi Darder que ahora podría recalar en el Girona.