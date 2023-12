Sergi Darder explica por qué se negó a fichar por el Barcelona en verano

Sergi Darder cambió este verano el Espanyol por el Real Mallorca aunque bien pudo hacerlo para recalar en el Barcelona. Así lo ha reconocido el propio centrocampista, al que su pareja no le permitió traicionar así al cuadro perico. Tampoco fue fácil para él dejar el Espanyol. Para hacerlo tuvo que recurrir a un psicólogo según ha contado.

«Tuve la posibilidad de fichar por el Barcelona este verano. Fueron horas de mucha rayada. Es duro decir que no a un equipo así pero cuando lo pensé fríamente mi cabeza no me permitía eso. No hubo ni un 1% por mi parte de poder ir», reconoció Sergi Darder en Onda Cero.

«Ha sido un verano muy duro con al salida del Espanyol. Tenía la certeza de que tenía que salir de la que era mi casa, fue difícil pero tenía la decisión muy clara para un bien psicológico mío, y qué mejor que volver a mi casa. En ningún momento he pensado que me haya equivocado en salir del Espanyol. Tengo muy claro antes de venir al Mallorca que me he de ir del Espanyol, a principio de verano hablé con el club para explicar que mi etapa allí había acabado, no por jugar en Segunda sino porque necesitaba un cambio. Tenía otras opciones pero cuando se presentó seriamente la opción del Mallorca la valoré como tal», añadió.

Sergi Darder dijo no al Barcelona por el Espanyol

«Vi partidos del Espanyol al principio, no he de esconder mis sentimientos por el Espanyol, sabía que había de irme por un bien mío, si nos hubiésemos salvado también hubiese intentado salir aunque soy consciente que sería más difícil, no tenía ya otra opción; cuando lo tienes tan claro no me costó volver al Espanyol, una vez tomada la decisión estaba tan decidido que no me costó . Era lo mejor para mi y para el club, dejé un dinero importante para que el club se sanease. El Espanyol siempre será el club de mi vida, siempre que puedo lo veo», finalizó Sergi Darder orgulloso de haber dado calabazas al Barcelona.