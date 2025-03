Isco responde a Luis de la Fuente tras no convocarle con la Selección

Isco Alarcón, a sus 32 años, soñaba con regresar a la Selección tras seis años de ausencia gracias a su buen hacer en el Betis. Sin embargo, Luis de la Fuente no tuvo a bien convocarle para la eliminatoria de la Nations League frente a Países Bajos. Pese a ello, el que fuera futbolista del Real Madrid seguirá trabajando con el objetivo de volver a enfundarse ‘la Roja’ algún día.

Preguntado por la decisión de Luis de la Fuente de no convocarle con la Selección, Isco Alarcón dijo en una entrevista para DAZN: “Lo que demuestro cada día en el campo es que la ilusión es algo que no voy a perder nunca, si sigo así con el Betis, quizás algún día se abra la puerta otra vez. Pero no me obsesiona, no pasa absolutamente nada”.

Los resultados cosechados por la Selección avalan a Luis de la Fuente según Isco

Aún así, el centrocampista se mostró comprensivo con el seleccionador riojano. “Para cualquier jugador estar con su selección es una de las cosas más grandes, pero los resultados del seleccionador están ahí, no puedo reprocharle nada. Yo estoy trabajando, me hace mucha ilusión, pero sé que hay mucha competencia y jugadores muy buenos. De la Fuente es el que tiene la última palabra y no se le puede reprochar nada. Ha ganado la Euro, la Nations League y está ahora clasificado para la 'final four'. No se le puede decir nada, confía en su grupo de jugadores y es que es normal, lo entiendo perfectamente, no pasa nada”, concluyó Isco Alarcón.