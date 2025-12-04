Jonathan Viera responde a si se retirará a final de temporada si la UD Las Palmas no asciende a Primera

El capitán de la UD Las Palmas, Jonathan Viera, aseguró este jueves que no se plantea si la presente temporada será la última para él como jugador profesional y matizó que su posible continuidad dependerá de cómo se encuentre físicamente y no de la categoría en la que esté el equipo amarillo el próximo curso.

El atacante grancanario, de 36 años, reconoció que le gustaría tener más protagonismo y que su actual situación, como suplente habitual y con escasos minutos de participación, es "diferente" porque no está acostumbrado a ella.

"Entreno para jugar, como todos, pero es lo que toca ahora, hay que ayudar de otra forma, el ley de vida, el fútbol ha cambiado y hay que reinventarse; lo importante es que el equipo está bien, está ganando y arriba en la clasificación, y tenemos que remar todos en la misma dirección", subrayó.

Jonathan Viera, con la experiencia de dos ascensos a Primera División con la UD Las Palmas, recuerda que las segundas vueltas en aquellos éxitos "se hicieron un poco largas" y cree que será clave apoyar a los futbolistas "en los momentos complicados, que seguro van a llegar".

Al igual que Jonathan Viera, Jesé termina contrato a final de temporada con la UD Las Palmas

En una situación similar a la suya se encuentra su compañero y amigo Jesé Rodríguez, también con escasa participación en el equipo amarillo. "Hablo mucho con él, nos hacemos de psicólogo el uno al otro", bromeó Jonathan Viera.

El jugador isleño aseguró que tiene una relación "sana y tranquila" con el entrenador del equipo, Luis García, aunque no esconde que le gustaría que hubiese más canarios en la alineación, después de que no esté jugando ninguno como titular en los partidos más recientes.