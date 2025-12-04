El agente de Penev revela cuánto peso ha perdido en menos de un mes: “El cáncer se ha extendido a otros órganos”

Juanjo Rodri, el que fuera agente de Lubo Penev en España, donde jugó en el Valencia, en el Atlético de Madrid, en el Celta de Vigo y en el Compostela, sigue trasladando a los medios de comunicación cuál es el estado de salud del búlgaro, que permanece ingresado en una clínica oncológica de Augsburgo por un cáncer de riñón con pronóstico muy grave.

“El estado es muy complicado, muy preocupante. Se encuentra estable, a la espera de que se decida aplicarle un tratamiento”, ha contado ahora Juanjo Rodri en Radio MARCA.

“Ha perdido en menos de un mes 30 kilos de peso”, continuó. “Sufre un inicial cáncer de riñón que se ha extendido a otros órganos, por lo que a priori el tratamiento que se pretende llevar a cabo sería paliativo, para intentar frenar el avance de la metástasis”, añadió sobre Lubo Penev.

La elevada factura del tratamiento de Lubo Penev

Además de someterse a una operación para la que Valencia, Atlético de Madrid, Celta de Vigo y Compostela están recaudando fondos, y que rondaría los 300.000 euros, Lubo Penev necesita dinero para las inyecciones del tratamiento de inmunología al que tendrá que someterse.

En declaraciones a Superdeporte, Juanjo Rodri comentó al respecto: “Estamos pendientes de empezar el tratamiento de la inmunoterapia con el objetivo de parar el avance del cáncer. Es un tratamiento que se basa en unas inyecciones carísimas por otra pate que se tienen que suministrar regularmente, no son cuestión de dos o tres. Es un tratamiento largo, cada inyección está por encima de los 10.000 euros. Y si a esos añadimos que la sanidad privada de Alemania no es precisamente barata porque él está en un hospital privado.... todo eso va elevando el dinero”.