El enfado de Jesé tras no jugar ante el Cádiz por el que ha quedado retratado

La UD Las Palmas se impuso por 1-0 ante el Cádiz en un partido en el que Jesé Rodríguez esperaba tener minutos por la baja de Lukovic. No fue así y el que fuera futbolista del Real Madrid y del PSG, entre otros equipos, se mostró enfadado y en desacuerdo con gestos de desaprobación desde la banda.

Aunque Jesé Rodríguez sólo ha disputado 39 minutos en lo que va de temporada, el canario se postulaba como titular por la baja de Lukovic. Sin embargo, ni salió de inicio ni Luis García, su entrenador, tuvo a bien que saliera desde el banquillo.

El técnico de la UD Las Palmas agotó los cambios haciendo saltar sobre el césped a Jaime Mata en el 85. Fue entonces cuando Jesé Rodríguez, enfadado, arrojó el peto de calentamiento al suelo y ni siquiera celebró el gol de Barcia que dio la victoria a su equipo.

Cabe señalar que Jaime Mata, al igual que Jesé Rodríguez, fue uno de los fichajes ilusionantes de la UD Las Palmas este verano y que ninguno de los dos está contando demasiado para Luis García. Aún así el primero tuvo minutos ante el Cádiz. Al contrario que ambos, Jonathan Viera, que como Jesé Rodríguez ha vuelto una vez más al conjunto canario, si está gozando de titularidades y teniendo protagonismo.

Las declaraciones de Jesé por las que ha quedado retratado

Cabe señalar también que Jesé Rodríguez, en su presentación con la UD Las Palmas, afirmó que respetaría cualquier decisión de su entrenador, motivo por el que ha quedado retratado con su enfado tras no jugar ante el Cádiz. “Daré todo lo que tengo dentro. Seguro que llegarán los buenos resultados. Estoy a disposición de cualquier rol, que marcará el rendimiento. Lo que decida el míster es totalmente respetable”, declaró en su día.