José Luis Morales desvela en qué equipo le gustaría retirarse

Aunque José Luis Morales abandonó el Levante abandonó con 35 años, y aunque tiene contrato con el Villarreal hasta 2024, el delantero no esconde que le gustaría retirarse en el cuadro granota.

Así lo reconoció el propio José Luis Morales en À Punt Esports: «Me fijo mucho en el presente, me queda otro año de contrato y no sé qué podrá pasar en el futuro. Siempre dije que me gustaría retirarme en el Levante, por circunstancias no sé si podré conseguirlo, a mí me encantaría pero es algo que de momento no podemos saber».

José Luis Morales abandonó el pasado verano el Levante tras el descenso del cuadro granota para seguir jugando en Primera División y apurar así sus opciones de estar en el Mundial, aunque finalmente Luis Enrique no le convocó. Si bien la temporada pasada anotó 13 goles en 36 partidos con el Levante, en ésta ya ha marcado 15 en 42 encuentros con el Villarreal.

En principio José Luis Morales apurará su contrato con el Villarreal. Será entonces cuando el Levante pueda ser una opción para él, especialmente si logra regresar a Primera División.

El Levante se enfrentará al Villarreal B en su lucha por el ascenso

Más de la mitad de las 6.000 entradas que tenía el Levante para vender a sus aficionados para el partido de este sábado ante el Villarreal B en La Cerámica siguen a la venta a sólo unas horas para que se cierre el plazo de compra.

El Levante pidió al Villarreal 6.000 entradas y puso en marcha el reparto entre sus aficionados antes de que el equipo tropezara ante el Ibiza en un empate a cero que deja al Levante con muy pocas opciones de ascenso directo a Primera.

Este tropiezo ha frenado bruscamente la compra de entradas para el choque que el Levante jugará el sábado en La Cerámica y que el club valenciano intentó incentivar al asumir el coste del desplazamiento en autocar de todos sus abonados. Así, y a falta de que se cierre el plazo de venta, todavía quedan a la venta en línea más de 3.600 localidades a un precio de 15 euros.