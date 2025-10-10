Fútbol
Juan Carlos Rivero ajusta cuentas con Pablo Iglesias: “Pidió mi dimisión viniendo de donde viene”
Pablo Iglesias llegó a pedir la dimisión de Juan Carlos Rivero después de que durante la narración de un partido dijese: “Los marroquíes roban y salen corriendo”
Juan Carlos Rivero, narrador de RTVE de los partidos de la Selección, dijo durante el España – Marruecos en el que los de Luis Enrique quedaron apeados del Mundial de Catar en 2022: “Los marroquíes roban y salen corriendo”. Esta frase no gustó nada a Pablo Iglesias, que llegó a pedir su dimisión a través de X, red social por aquel entonces conocida como Twitter.
“Si hubiera decencia en RTVE el señor que ha dicho 'los marroquíes roban y salen corriendo / es un término futbolístico / quien lo saque de quicio tiene un problema' no debería volver a trabajar en la televisión pública. Y así VOX, PP y Cs tenían independiente para su moción”, escribió Pablo Iglesias en X.
La respuesta de Juan Carlos Rivero a Pablo Iglesias
Cuestionado por el revuelo que causaron sus palabras en una entrevista para MARCA, Juan Carlos Rivero señaló: “Pablo Iglesias detonó todo aquello. Pidió mi dimisión. He tenido la oportunidad hace un año de coincidir con él en el programa 59 segundos, pero yo no pude ir porque tenía un viaje. Me hubiera encantado coincidir con él y preguntarle porque creo que se equivocó conmigo. Pidió mi dimisión viniendo de donde viene. Si tienes dudas sobre si odio al pueblo de Marruecos, pregúntame”.
El narrador acabó explicando que “de un racista lo que te tiene que preocupas es que haya un racista, no denunciar al racista, que también; sino que el racista exista. Y en este caso yo soy uno menos porque no lo soy”.
✕
Accede a tu cuenta para comentar