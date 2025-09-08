Juanma Castaño hace saltar las alarmas con un futbolista de la Selección: “A ver si entra en la lista del Mundial o no”

Aunque Álvaro Morata (Como), de 32 años, sueña con estar en el próximo Mundial, su papel con la Selección es cada vez más residual. Es por ello por lo que Juanma Castaño ha dejado en el aire que vaya a ser convocado por Luis de la Fuente para dicho torneo.

Fue después de que Siro López dejase caer que a la Selección le falta un delantero centro de cara al Mundial cuando Juanma Castaño dijo en El Partidazo: “El papel de Morata en esta selección está siendo muy residual y esa va a ser una de las cosas... A ver si Morata entra en la lista del Mundial o no”.

Cabe señalar que en los últimos cinco partidos de la Selección, Álvaro Morata sólo ha participado en 27 minutos.

Morata ha descartado dejar la Selección

Álvaro Morata, capitán de la selección española, se arrepintió de las dos ocasiones en las que dejó su continuidad en el aire como internacional, y antes de iniciar el camino al Mundial 2026 aseguró que desea estar en la gran cita "hasta para llevar el material", porque es lo que más disfruta en su vida.

"Si el seleccionador cuenta conmigo bien y si no, me planto en el Mundial y me meto en la concentración", bromeó Álvaro Morata en su comparecencia en Sofía en vísperas del partido ante Bulgaria.

"Cuando me lo plantee eran momentos difíciles que te hacen pesar las cosas por la tristeza y el hundimiento extremo más grande que puede haber. Pero para nosotros lo más maravilloso es estar en la Selección. A lo mejor piensas unas cosas que después llegas a casa y tu mujer te dice que como te vas a ir porque es lo que más disfruto en la vida. Lo único que quiero es representar lo mejor posible a mi país y que España gane el mayor número de partidos y competiciones posibles", manifestó.

Lejos de quejarse, por su falta de protagonismo, agradecido por la llamada de Luis de la Fuente, recordó a futbolistas de la 'generación dorada' que dieron ejemplo en su comportamiento. "Lo mejor que tenemos es que somos un gran equipo, no es lo típico decir que somos más que un equipo. Aquí en la selección, en toda mi carrera, he tenido grandes jugadores que les ha tocado no jugar. He estado con David Silva o Cesc y nunca vi una mala cara. Son ejemplos. Estar aquí es una suerte y hay que disfrutarlo", valoró.