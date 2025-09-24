Kirian habla del miedo a la muerte tras ganar al cáncer nuevamente al cáncer

El capitán de la UD Las Palmas, Kirian Rodríguez, anunciaba este mes de septiembre que ya tiene el alta médica y puede volver a competir a nivel profesional tras superar por segunda vez un linfoma de Hodgkin, aunque pidió “paciencia” porque esta vez se tomará “con más calma” su reaparición, y reconoció, incluso, que se plantearía dejar el fútbol si sufriese una nueva recaída.

Cuestionado en una entrevista sobre si había sido más duro aceptar la recaída y cómo la encajó, Kirian Rodríguez comentó: “En la primera fue mucho más complicado. Tenía mucha desinformación de la enfermedad y no sabía qué proceso iba a seguir. Que nombren la palabra linfoma o cáncer, pues estamos acostumbrados a tener miedo. Sobre todo, en mi familia y las personas un poco más mayores, la sensación directamente de la muerte... esa incertidumbre. Sin embargo, cuentas un poco qué puede pasar y que puede haber una recaída. Cada seis meses vas a hacerte la prueba con el miedo de qué puede pasar, pero estaba un poco más preparado. Yo creo que fue mucho más tranquila a la hora de afrontarlo”.

Respecto a si había tenido miedo, el centrocampista de la UD Las Palmas indicó: “Miedo como tal, no. Con la muerte a mí no me iba a pasar nada, sino a la familia, mi pareja, mis amigos... Tenía incertidumbre de decir "¿podré recuperar mi vida al 100% como la tenía antes de que me pasara la enfermedad?". Esa era la duda que me generaba”.

Las declaraciones de Kirian tras superar por segunda vez el cáncer

“Quería comunicarles que tengo el alta médica. No estoy curado, porque un paciente oncológico necesita cinco años para la curación, de ahí la recaída que tuve, pero tengo el alta competitiva que me permite volver a mi día a día, a la normalidad”, fueron las declaraciones con las que Kirian Rodríguez anunció que había superado el cáncer.

El tinerfeño, de 29 años, comunicó el pasado mes de febrero que había recaído del cáncer, pero vaticinó que regresaría al fútbol en el presente ejercicio 2025-2026. “Me gusta cumplir las promesas y dije que iba a volver esta temporada”, subrayó.

Kirian Rodríguez ya se vio obligado a apartarse del fútbol por primera vez en agosto de 2022 y, después de una larga lucha contra la enfermedad, en enero de 2023 anunció que había logrado superarla, pero una recaída le obligó a parar de nuevo en febrero de este año.

“Dentro de un año tendré unas pruebas para saber si sigo limpio, porque para tener el alta total deben pasar cinco años; durante ese tiempo siempre hay más posibilidades de sufrir una recaída y sigo siendo un paciente oncológico”, explicó.