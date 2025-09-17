LaLiga denuncia cánticos ofensivos contra Rafa Mir, Raúl Asencio y Sergi Darder

LaLiga incluyó en su denuncia por incidentes violentos y cánticos ofensivos en la última jornada los dirigidos al jugador del ElcheRafa Mir en el campo del Sevilla, al del Real MadridRaúl Asencio en el de la Real Sociedad y al del Mallorca Sergi Darder en el del undefined .

El escrito que LaLiga remite semanalmente al Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) y a la Comisión Antiviolencia refleja que en tres momentos distintos del Sevilla-Elche un grupo de aficionados locales profirió insultos contra Rafa Mir, así como contra el árbitro en dos ocasiones.

También se hace eco de los cánticos ofensivos contra el madridista Raúl Asencio en San Sebastián y contra el Real Madrid; los dirigidos por aficionados del Espanyol contra el jugador del Mallorca Sergi Darder y los de aficionados de Osasuna contra España y la selección en una ocasión en el partido contra el Rayo Vallecano.

A través de la plataforma LALIGAVS, la patronal recoge informes, sugerencias o requerimientos de los aficionados que acuden a los partidos, para contribuir a la lucha contra la violencia en los estadios y desde hace años solicita más competencias para poder luchar contra el problema de la violencia en el fútbol.