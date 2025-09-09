El futbolista del Espanyol que ha dado calabazas al Barcelona

Este verano, el Espanyol ha visto como Joan García abandonaba el equipo para iniciar una nueva aventura en el Barcelona. El que sí ha seguido en la plantilla ha sido su capitán Javi Puado, que pese a terminar contrato, y pese a haber sido libre para negociar con otros equipos desde enero, renovó a principios de julio su contrato con el cuadro perico hasta 2030.

Cuestionado en RAC1 sobre si se hubiera ido al Barcelona, el delantero de 27 años dio calabazas públicamente al conjunto azulgrana. “"No, no me voy. ¿Si habría ido? No. No por nada. Al final el Barcelona es un club... ¿Con una muy buena oferta? Yo espero que no me llegue la oferta, pero no. Yo entiendo que llevo tanto tiempo aquí, en el Espanyol, en el club que me lo ha dado todo. Yo creo al 100% que no me iría. Pero es que tampoco me ha llegado. Y no creo que me llegue, y mejor. Si te quiere el Barça, lo más seguro es que te quiera otro equipo también de buen nivel. Es que ahora la gente puede decir que seguro que no se iría. Yo te estoy diciendo lo que siento ahora mismo, ¿sabes? Lo que siento ahora mismo es que no me iría”, aseguró Javi Puado.

Joan García sí ha cambiado el Barcelona por el Espanyol

Sobre Joan García, que sí ha fichado por el Barcelona este verano, el capitán del Espanyol señaló: “Al final el jugador hace lo que cree que es mejor para su trayectoria profesional, para su familia, y para intentar hacer una trayectoria futbolística. Joan García consideró que irse, en este caso en el Barça, era la mejor opción, y ya está. Al final no creo que tenemos que darle más vueltas, porque a nosotros ya no nos afecta”.

“Ojalá se hubiera quedado todo el año con nosotros y toda la vida. Está claro que si tenía que salir, mejor otro equipo, sí, pero si él ha decidido el Barça, ya está”, añadió Javi Puado.