Lopetegui reconoce que podría volver a entrenar en España

Julen Lopetegui, el entrenador que ha llevado a Catar al Mundial, no descarta volver a entrenar en España, donde ha entrenado al Real Madrid, al Sevilla y al Rayo Vallecano.

Cuestionado por la posibilidad de regresar a España, Julen Lopetegui señaló en MARCA: “¿Por qué no? Hemos tenido opciones de ir, con ofertas concretas, pero a mí me gustan los retos y éste de Catar era mayúsculo, tal y como estaba la cosa, con pocas posibilidades de ir al Mundial. Me movía mucho, y no era tiempo para regresar a LaLiga”.

Sin embargo, las dos últimas experiencias del técnico vasco fueron en la Premier League (Wolverhampton y West Ham), donde tampoco descarta volver a entrenar. “La Premier, a nivel competitivo, hace que todos queramos estar ahí, y solo hay 20 banquillos. Mikel (Arteta) y Andoni (Iraola) están haciendo un gran trabajo. Pero sí, yo tampoco cierro la puerta de la Premier en un futuro o de España. Siempre que tenga energía… Los retos exigen mucho esfuerzo”, comentó al respecto.

¿Prefiere Lopetegui volver a entrenar en la Premier que regresar a España?

Sin equipo tras su salida del West Ham, antes de tomar las riendas de la selección de Catar, Julen Lopetegui dijo sobre la Premier League: “La Premier es la mejor liga. Tiene la mayor capacidad económica y los mejores entrenadores. A nivel organizativo lo hacen muy bien. Si quieres ver fútbol, tienes que ir al campo. Eso de sentarte en tu casa y ponerte a ver partidos, partidos y más partidos… allí no es posible. Ir al campo tiene un sabor especial y familiar. Por eso todos los campos están llenos. También la gente viaja mucho con el equipo. Los rivales desplazan a 6.000 o 7.000 aficionados. Es muy bonito”.